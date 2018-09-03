На Луганщине в ДТП пострадали 4 человека

В Луганской области на автодороге «Станица Луганская – Золотое» столкнулись два автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Водитель автомобиля "Volkswagen Transporter", двигаясь по ул. Первомайской г. Горское, у дома № 20, совершая обгон, совершил столкновение с автомобилем "Renault Duster". В результате ДТП три пассажира автомобиля "Volkswagen Transporter" и пассажирка автомобиля "Renault Duster" получили телесные повреждения, без госпитализации», – рассказали в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».