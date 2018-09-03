Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщает пресс-служба админстрации президента.

Как отмечается, президент подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

"Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ", - говорится в сообщении