В пунктах пропуска на линии разграничения застряли 220 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе в воскресенье утром стоят 220 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: "Майорское" – 30/40; "Марьинка" – 0/50; "Новотроицкое" – 20/40; "Гнутово" – 20/20", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 31,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, отметили пограничники.