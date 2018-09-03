В Северодонецке планируют восстановить троллейбусный парк и уже выполнили работы по частичному и капитальному ремонту подвижного состава. Об этом говорится в сообщении руководства КП «СТрУ», передает cityhub.media.

В городе занимаются ремонтом и модернизацией подвижного состава, который долгое время простоял без работы. Сегодня в Северодонецке вышел на линию троллейбус №404, который отремонтировали и привели в рабочее техническое состояние. В частности, был сделан капитальный ремонт механического, пневматического и электрического оборудования и капитальный ремонт ходовой части троллейбуса.

Сейчас готовится к выпуску на маршруты города после длительного простоя в ожидании ремонта троллейбус №202.