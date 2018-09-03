Работа контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" на админгранице с аннексированным Крымом будет возобновлена 15 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, пропуск через КПВВ на админгранице с Крымом начнут в 10:00.

"Завтра, 15 сентября 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" возобновят свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью населения пункты пропуска могут снова закрыть.