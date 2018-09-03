Трем городам Луганской области грозят проблемы со светом

НЭК "Укрэнерго" запланировала ремонт электролинии 220 кВ "ЛуТЕС - Лисичанская». Работы будут проведены 15-16 и 22-23 сентября, без включения электролинии на ночь. Целью является подготовка магистральных электросетей Луганщины к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019.

Пресс-служба ЛЭО сообщает, что для поддержания режима работы сети и стабильной работы Луганской ТЭС на время отключения ВЛ 220 кВ «ЛуТЕС - Лисичанская» будут введены графики аварийных отключений в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Величина отключенной нагрузки и продолжительность ограничения будут зависеть от уровней напряжения и максимально допустимой загрузки оборудования - для недопущения его перегрузки и повреждения.

Отмечается, что при аварийных отключениях в сети 110 кВ или при аварийных ситуациях на ЛуТЕС возможно полное обесточивание северной части Луганской области. Так, потребителям рекомендуется снизить потребление электроэнергии для недопущения перегрузки сети.

В ЛЭО напоминают, что специалисты "Укрэнерго" уже планировали провести данные ремонтные работы на ВЛ 220 кВ "ЛуТЕС - Лисичанская" в период с 14 по 19 июня 2018 года. Но 15 июня в Национальной энергокомпании сообщили об отмене работ и переносе их на осень, что было связано с нестабильностью работы Луганского энергоузла.