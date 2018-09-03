Госпродпотребслужба Луганщины обнаружила аптеки с завышенными розничными ценами

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Луганской области осуществлен мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в программе «Доступные лекарства» за август 2018 года, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 1 субъектом хозяйствования реализовывались лекарств с применением завышенных уровней торговых надбавок в размере от 15,07% до 30,31% вместо предельных уровней надбавок в размере 15%, начисляемых к закупочным ценам с учетом налогов.

Также 2 субъектами хозяйствования применялись завышенные розничные цены на лекарственные средства Метамин, Бисопрол и Клосарт.

По результатам проведенной работы рекомендуется субъектам хозяйствования привести в соответствие с требованиями действующего законодательства применения торговых надбавок и розничных цен на лекарственные средства, в отношении которых введено государственное регулирование.