Нацгвардейцы из состава Объединенных сил провели плановые учебные стрельбы

Бойцы группировки Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил, которые выполняют боевые задачи на Донецком направлении, провели плановые учебные стрельбы.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Подобные занятия очень важны для тренировки освоенных навыков и постоянного повышения уровня боевой готовности. «Понятно, что уровень личной профессиональной подготовки у каждого разный, поэтому одной из основных целей подобных занятий является совершенствование слаженности бойцов за счет совместных действий в составе подразделений», - рассказывает старший офицер по боевой подготовке подполковник Александр Лищук.

Практические стрельбы состоялись во всех батальонных и ротных группах группировки на временных полигонах в пределах районов выполнения задач. Кроме оттачивания своего мастерства в стрельбе из штатного стрелкового оружия, личный состав также отрабатывал порядок оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненого с поля боя.