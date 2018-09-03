В Попасной проведут «Праздник борща»

В Попаснянском городском парке имени Калюжного (г. Попасная Луганская области) в следующую субботу, 22 сентября, состоится Праздник борща.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Начало – в 11:00. Гостей мероприятия ждут торжественное открытие праздника, дегустация борща, театрализованные представления, развлекательные программы для детей и праздничный концерт.

Программа праздника:

08:00 – открытие локации для учреждений, предприятий городских, поселковых и сельских советов, которые принимают участие в «Празднике Борща».

11:00 – торжественное открытие праздника. Подготовка и оформление презентаций по локациям.

11:30 – театрализованное концертная программа «Вже кипить у горщику Попаснянський борщику».

12:00 – первый этап оценки – обход жюри, презентация на местах.

13:00 – второй этап – оценивание профессиональное, финалисты готовят презентацию для оценки шеф-поварами «Праздника Борща».

13:30 – третий этап оценки – избрание «Народного Борща».

14:00 – награждение победителей, закрытие праздника.