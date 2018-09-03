Кучма выступает категорически против выборов в ОРДЛО

Объявленных главарями ОРДЛО так называемых выборов на временно оккупированных территориях Донбасса нельзя допустить ни в коем случае.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, общаясь с журналистами в кулуарах форума YES, сообщает Укринформ.

"Если "нормандский формат" согласится (на выборы - ред.), то, значит, мы просто легализуем эту "власть", которая есть сегодня в так называемых "ДНР", "ЛНР". Этого ни в коем случае допустить нельзя", - заявил он.

Вместе с тем Кучма отметил, что это не зависит от "минского формата", и напомнил, что руководители стран "нормандского формата" в последний раз собирались в октябре 2016 года.

"Перекинули все на министров, в том числе на Трехстороннюю контактную группу, у которых прав нет никаких, ноль. Нам, украинцам, надо громче об этом кричать: ребята, собирайтесь, покажите, какие ваши решения", - говорит представитель Украины в ТКГ.

Кучма также выразил убеждение, что на момент подписания Минских договоренностей это было единственным правильным решением, поскольку достичь большего было невозможно. То решение, по его словам, не дало событиям перерасти в полномасштабную войну.

"Почему Минские договоренности не подписали руководители государств?.. А подписали только ТКГ, я в том числе, у меня прав нет никаких. Потому что они были убеждены, что то, что там записано, выполняться в полной мере не будет. И они не хотели брать на себя ответственность, вот и все", - сказал представитель Украины в ТКГ.