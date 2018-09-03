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На Луганщине зарегистрировано более 287 тыс. переселенцев

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине зарегистрировано более 287 тыс. переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«По состоянию на 13 сентября 2018 года в Луганской области городскими и районными управлениями социальной защиты населения зарегистрировано 287 705 внутренне перемещенных лиц, которые составляют 257 837 семей. Из общего количества учтенных 24820 детей, 7544 – лица с инвалидностью, 207666 – пенсионеров», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что за назначением пособия обратились 73 717 семей. Помощь назначена 63823 семьям, для 9310 – процесс назначения продолжается.

«С начала года Министерством социальной политики Украины профинансированы 109,7 млн грн ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам Луганщины, что полностью соответствует заявкам управлений социальной защиты населения области. В целом по Украине по состоянию на 10 сентября текущего года взято на учет 1519937 переселенцев из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и АР Крым», – добавили в пресс-службе.


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