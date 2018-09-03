Госпогранслужба отправит в Азовское и Черное моря 270 спецназовцев

Государственной пограничной службы отправит около 270 спецназовцев для несения службы в акватории Азовского и Черного морей. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Сегодня мы развиваемся по двум направлениям. Первое направление - это правоохранительное, и второе - где мы наращиваем свои усилия на востоке нашей страны, увеличиваем количество наших резервов. В частности, - это 3 военные комендатуры и несколько боевых застав.

Кроме того, глава службы отметил, что сегодня мы наращиваем усилия с мобильными подразделениями. Увеличиваем количество наших спецназовцев: «Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия по морскому спецназу, а это - около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях в акватории Азовского и Черного морей».

«Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств», - отметил председатель пограничного ведомства.