На Луганщине начато расследование в отношении боевиков ЛНР, которые обстреливали Попасную

В Луганской области будет проведено специальное расследование в отношении двух участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», причастных к артиллерийским обстрелам Попасной и Попаснянского района, которые привели к гибели людей и разрушению жилых домов.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«На Луганщине по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении лиц, причастных к артиллерийским обстрелам г. Попасная и Попаснянского района», – написал Лысенко.

Как отмечает спикер, двое граждан Украины выполняли функции «руководителей подразделений артиллерии» в составе «6 отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова», входящего в состав НВФ «ЛНР».

«В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицам было поручено осуществление вооруженного сопротивления силам АТО, проведение артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области по мотивам неприятия действующей государственной власти Украины и ее политического курса», – подчеркивает Лысенко.

Как сообщил спикер, в январе-августе 2015 года, зная, что на территории города Попасная и Попаснянского района не находятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, а есть только гражданское население, «руководители подразделений» «ЛНР», давали указания о проведении артиллерийских обстрелов с использованием взрывного оружия. Это привело к гибели людей, повреждению и разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

По информации Лысенко, в результате преступных действий указанных граждан и их соучастников погибли 20 мирных эителей, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. кроме того, было повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты инфраструктуры.

Также уточняется, что за совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.