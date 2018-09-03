» » На Луганщине начато расследование в отношении боевиков ЛНР, которые обстреливали Попасную

На Луганщине начато расследование в отношении боевиков ЛНР, которые обстреливали Попасную

Вчера, 18:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области будет проведено специальное расследование в отношении двух участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», причастных к артиллерийским обстрелам Попасной и Попаснянского района, которые привели к гибели людей и разрушению жилых домов.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«На Луганщине по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении лиц, причастных к артиллерийским обстрелам г. Попасная и Попаснянского района», – написал Лысенко.

Как отмечает спикер, двое граждан Украины выполняли функции «руководителей подразделений артиллерии» в составе «6 отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова», входящего в состав НВФ «ЛНР».

«В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицам было поручено осуществление вооруженного сопротивления силам АТО, проведение артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области по мотивам неприятия действующей государственной власти Украины и ее политического курса», – подчеркивает Лысенко.

Как сообщил спикер, в январе-августе 2015 года, зная, что на территории города Попасная и Попаснянского района не находятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, а есть только гражданское население, «руководители подразделений» «ЛНР», давали указания о проведении артиллерийских обстрелов с использованием взрывного оружия. Это привело к гибели людей, повреждению и разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

По информации Лысенко, в результате преступных действий указанных граждан и их соучастников погибли 20 мирных эителей, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. кроме того, было повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты инфраструктуры.

Также уточняется, что за совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:35

На Луганщине начато расследование в отношении боевиков ЛНР, которые обстреливали Попасную

Вчера, 17:42

С начала войны на Донбассе более 113 тыс. украинских военнослужащих получили государственные награды

Вчера, 17:23

Пункт пропуска «Меловое» на границе с РФ начал работу на новой локации

Вчера, 16:59

Россия под видом учений перебрасывает к границе с Украиной войска

Вчера, 16:13

Боевики после двух месяцев пыток «выдворили» из «ЛНР» бывшего бизнесмена

Вчера, 15:45

Среди погибших на Донбассе еще не идентифицировали 75 военных

Вчера, 15:27

В Украине задержали боевика ИГИЛ

Вчера, 14:55

С начала российской агрессии в Украине погиб 21 спасатель

Вчера, 14:14

"Заря" поставила задачу попасть в тройку лидеров чемпионата Украины

Вчера, 13:13

На Донбассе сегодня пострадал один украинский военный

Вчера, 13:10

Геращенко: В Луганске боевики показали Фришу не тех пленных

Вчера, 12:33

Бюджет Северодонецка на 2019 год будет больше бюджета текущего года

Новости Украины:

Вчера, 18:37

В Красногоровке восстанавливают пострадавшую от обстрела школу

Вчера, 17:42

Полиция предотвратила убийство бизнесвумен в Черкассах

Вчера, 17:24

Координатору ОБСЕ удалось пообщаться с Асеевым

Вчера, 17:12

Хуже раковой опухоли, или Что нужно знать об организованой преступной группировке Одессы «Кивалов – Титов – Галантерник»

Вчера, 16:58

В Днепре из-за ухудшения самочувствия госпитализировали 17 школьников

Вчера, 16:03

Харьковская прокуратура устроила облаву на лесхозы

Вчера, 15:46

В Украине с января 2019 года увеличится минимальный размер пособия по безработице

Вчера, 15:27

В Украине задержали боевика ИГИЛ

Вчера, 14:59

В Авдеевке восстановили водоснабжение

Вчера, 14:15

В ООН зафиксировали случаи дискриминации жителей Крыма со стороны украинских властей

Вчера, 13:11

Госадвокат попросил суд оправдать Януковича

Вчера, 12:29

В Черновицкой области осудили участника НВФ «ДНР»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 