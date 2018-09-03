С начала войны на Донбассе более 113 тыс. украинских военнослужащих получили государственные награды

С начала боевых действий на Донбассе более 113 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины награждены государственными наградами. Об этом сегодня, 13 сентября, в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Департамента кадровой политики Минобороны Украины, с начала 2018 года, по состоянию на 12 сентября, поощрительными ведомственными отличиями награждены более 6300 военнослужащих и работников ВС Украины. С начала отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, государственными наградами Украины награждены более 113 тыс. и поощрительными отличиями Минобороны Украины – более 57 тыс. военнослужащих и сотрудников ВС Украины», – сообщил Гуцуляк.

Представитель Минобороны также проинформировал, что по информации Департамента кадровой политики оборонного ведомства, по состоянию на 12 сентября 2018 года статус участника боевых действий получили более 240500 военнослужащих и сотрудников ВС Украины.