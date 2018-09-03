Пункт пропуска «Меловое» на границе с РФ начал работу на новой локации

В Луганской области на границе с Россией сегодня, 13 сентября, начал работу пункт пропуска «Меловое», перенесенный из РФ на территорию Украины. Пограничники Луганского отряда начали контрольно-пропускные операции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На протяжении длительного времени украинский пункт пропуска «Меловое» в Луганской области функционировал частично на российской стороне улицы Дружбы Народов, посередине которой проходит линия государственной границы в Меловом. Однако после того, как Российская Федерация начала инженерные работы со своей стороны дороги, создались предпосылки к провокациям против наших пограничников и возможного захвата их в заложники», – говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство Госпогранслужбы приняло решение о переносе пункта пропуска на украинскую сторону в срочном порядке. 13 сентября эти работы завершены и пункт пропуска начал свою работу на новом месте.

«Отныне предпосылок для возникновения провокационных ситуаций значительно меньше и, соответственно, украинская сторона может гарантировать безопасность граждан во время пересечения границы», – подчеркивается в сообщении