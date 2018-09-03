Россия под видом учений перебрасывает к границе с Украиной войска

Российское руководство перебрасывает к украинской границе войска, технику и вооружение.

Об этом на брифинге в четверг заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"Российское руководство увеличивает количество войск близ границ с Украиной. В частности, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган", - отметил представитель Минобороны.

В то же время, сказал Гуцуляк, в указанных районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, часть отрядов т.н. "новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК РФ.

Кроме того, отметил он, под видом маневров командование ВС РФ осуществляет транспортировки к границе с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и иного имущества для скрытой передачи частей и подразделений 1 и 2 АК российско-террористических войск.