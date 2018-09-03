Боевики после двух месяцев пыток «выдворили» из «ЛНР» бывшего бизнесмена

Боевики «ЛНР» после двух месяцев пыток «выдворили» на подконтрольную Украине территорию бывшего предпринимателя из города Антрацит.

По данным пресс-службы полиции, 12 сентября на КПВВ Станица Луганская к правоохранителям обратился с просьбой о помощи напуганный и обессиленный человек, на котором было только нижнее белье.

«Отойдя от шока человек рассказал полицейским, что на временно оккупированной территории Луганщины работники так называемого «МГБ ЛНР» в течение двух месяцев пытали его и в конце концов «выдворили» с территории, подконтрольной боевикам на территорию, подконтрольную украинской власти», - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что до начала боевых действий на Донбассе он в Антраците занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город, мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками.

Впоследствии их с другом на авто остановили сотрудники МГБ «ЛНР» и надев на головы мешки доставили в бывшее здание СБУ в Луганске, где бросили в подвал и почти два месяца пытались выбить признание в терактах на территории, подконтрольной «ЛНР» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.

«Поняв, что ничего «повесить» на мужчину не удастся, его не пустив домой за вещами, отвезли на КПВВ Станица Луганская и «выдворили» на территорию подконтрольную украинской власти.