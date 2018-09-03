» » С начала российской агрессии в Украине погиб 21 спасатель

С начала российской агрессии в Украине погиб 21 спасатель

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

С начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году погиб 21 спасатель. Об этом на выступлении по случаю Дня спасателя Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам  Порошенко, за время противодействия российской агрессии погиб 21 представитель спасательной службы, еще 38 получили ранения. Он также отметил, что в последние годы существенно снизилось количество чрезвычайных ситуаций.

"Хочу подчеркнуть, что это происходит во время войны, во время активизации террористической активности государства-агрессора. Это еще одно доказательство того, что страна меняется и меняется служба чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Порошенко.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:35

На Луганщине начато расследование в отношении боевиков ЛНР, которые обстреливали Попасную

Сегодня, 17:42

С начала войны на Донбассе более 113 тыс. украинских военнослужащих получили государственные награды

Сегодня, 17:23

Пункт пропуска «Меловое» на границе с РФ начал работу на новой локации

Сегодня, 16:59

Россия под видом учений перебрасывает к границе с Украиной войска

Сегодня, 16:13

Боевики после двух месяцев пыток «выдворили» из «ЛНР» бывшего бизнесмена

Сегодня, 15:45

Среди погибших на Донбассе еще не идентифицировали 75 военных

Сегодня, 15:27

В Украине задержали боевика ИГИЛ

Сегодня, 14:55

С начала российской агрессии в Украине погиб 21 спасатель

Сегодня, 14:14

"Заря" поставила задачу попасть в тройку лидеров чемпионата Украины

Сегодня, 13:13

На Донбассе сегодня пострадал один украинский военный

Сегодня, 13:10

Геращенко: В Луганске боевики показали Фришу не тех пленных

Сегодня, 12:33

Бюджет Северодонецка на 2019 год будет больше бюджета текущего года

Новости Украины:

Сегодня, 18:37

В Красногоровке восстанавливают пострадавшую от обстрела школу

Сегодня, 17:42

Полиция предотвратила убийство бизнесвумен в Черкассах

Сегодня, 17:24

Координатору ОБСЕ удалось пообщаться с Асеевым

Сегодня, 17:12

Хуже раковой опухоли, или Что нужно знать об организованой преступной группировке Одессы «Кивалов – Титов – Галантерник»

Сегодня, 16:58

В Днепре из-за ухудшения самочувствия госпитализировали 17 школьников

Сегодня, 16:03

Харьковская прокуратура устроила облаву на лесхозы

Сегодня, 15:46

В Украине с января 2019 года увеличится минимальный размер пособия по безработице

Сегодня, 15:27

В Украине задержали боевика ИГИЛ

Сегодня, 14:59

В Авдеевке восстановили водоснабжение

Сегодня, 14:15

В ООН зафиксировали случаи дискриминации жителей Крыма со стороны украинских властей

Сегодня, 13:11

Госадвокат попросил суд оправдать Януковича

Сегодня, 12:29

В Черновицкой области осудили участника НВФ «ДНР»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 