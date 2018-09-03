С начала российской агрессии в Украине погиб 21 спасатель

С начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году погиб 21 спасатель. Об этом на выступлении по случаю Дня спасателя Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, за время противодействия российской агрессии погиб 21 представитель спасательной службы, еще 38 получили ранения. Он также отметил, что в последние годы существенно снизилось количество чрезвычайных ситуаций.

"Хочу подчеркнуть, что это происходит во время войны, во время активизации террористической активности государства-агрессора. Это еще одно доказательство того, что страна меняется и меняется служба чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Порошенко.