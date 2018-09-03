"Заря" поставила задачу попасть в тройку лидеров чемпионата Украины

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб назвал задачу команды на текущий сезон.

Об этом сообщается на сайте луганской команды.

"Сейчас у нас проходит недельный цикл и в таком графике легче вести подготовку. Можно смело давать день отдыха и работать в шестидневном цикле, который, надеюсь, позволит подводить футболистов к игре в оптимальном состоянии. Самое важное то, что когда был плотный график, мы достойно выступали. Где-то не повезло. Обидно, что не вышли в групповой этап. С одной стороны - не выполнили задачу, но с другой стороны - есть задача как минимум попасть в тройку в чемпионате. Плюс, скоро начнутся игры на Кубок Украины. Это тоже приоритетный турнир и постараемся пройти как можно дальше", - сказал наставник.

Отметим что главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после вылета из Лиги Европы от "Лейпцига" (2:3) заявил, что желает покинуть клуб. Однако после встречи с президентом клуба Евгением Геллером наставник принял решение остаться.