На Донбассе сегодня пострадал один украинский военный

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 13 сентября, в результате боевых действий пострадал один украинский военный.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, по состоянию на 12 часов дня 13 сентября на Донбассе уже зафиксировано 13 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Березовое Гнутово, Водяное, Старогнатовку, Чермалык и Широкино. Также отмечается, что в ходе обстрелов использовалось запрещенное Минском вооружение.

"С начала этих суток в результате боевых действий один наш защитник получил ранения", - сообщил Гуцуляк, отметив, что пострадавшего доставили в военный мобильный госпиталь.