Геращенко: В Луганске боевики показали Фришу не тех пленных

Среди десяти пленных, с которыми координатор ОБСЕ Тони Фриш встретился в оккупированном в Донецке, были шестеро военных, на доступе к которым настаивала Украина.

Об этом сообщила уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в четверг, передает Укринформ.

«Что касается информации, кого мы подавали в списках (заложников боевиков, которых должен был посетить Фриш на оккупированном Донбассе, - ред.) и кого из этого списка удалось посетить, то цифры не совпадают с фамилиями. Так, украинская сторона дала возможность господину Фришу посетить 17 заключенных в тюрьмах Харькова, Старобельска и Бахмута. На остальной территории господин Фриш встретился лишь с 10 лицами, но все они были из нашего списка. Мы хотим подчеркнуть, что шесть граждан, с которыми господин Фриш встретился в Донецке – это были те приоритетные для нас военные, с которыми мы просили встретиться», - отметила Геращенко.

Что касается пленных в Луганске, то, по ее словам, Фришу показали «не тех людей, которых украинская сторона просила посетить».

Как сообщалось, Фриш в четверг, 13 сентября, заявил, что в рамках поездки в оккупированный Донбасса провел конфиденциальные беседы с 10 украинцами, которых удерживают боевики, а также с 5-ю ранее заключенными, которые выразили желание быть перемещенными на подконтрольную украинскому правительству территорию