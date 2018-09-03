Бюджет Северодонецка на 2019 год будет больше бюджета текущего года

10 сентября в Северодонецком городском совете состоялось заседание рабочей группы по вопросам формирования проекта решения совета о городском бюджете на 2019 год.

Группа создана согласно распоряжению городского головы № 214 от 17 августа текущего года. Возглавляет ее начальник финансового управления Марина Багринцева. Заместителем председателя группы утвержден Игорь Бутков, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов, а секретарем – Татьяна Люманова, заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела.

Как сообщила собравшимся Марина Багринцева, бюджет 2019 год обещает быть больше бюджета текущего года на 6,7%.

Целью специалистов финансового управления является достижение сбалансированности бюджета по доходам и расходам, при этом обязательно учесть повышение минимальной заработной платы, которая с 1 января 2019 года должен составить 4 173 гривнам, повышение прожиточного минимума и ожидаемое на днях подорожание энергоносителей. Поэтому сейчас при формировании главными распорядителями бюджетных запросов бюджетных учреждений на заработную плату на 2019 год предлагается стимулирующие выплаты оставить такими же, как и сегодня, а все другие потребности бюджетных учреждений должны быть тщательно обоснованы, расходы оптимизированы.

По национальным программам город должен получить субвенции из государственного бюджета на новую украинскую школу, предоставление вторичной медицинской и скорой медицинской помощи.

Если за ближайшие три месяца будет создана Северодонецкая объединенная территориальная община, можно будет получить субвенции для развития инфраструктуры сельской местности, которая присоединится.

Больших надежд на то, что фискальная служба отыщет дополнительные источники наполнения городского бюджета пока что нет.

Все предложения членов рабочей группы и общественности по формированию проекта городского бюджета на следующий год будут приниматься руководителями группы до 1 декабря текущего года.