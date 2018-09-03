Красный Крест направил на Донбасс еще четыре грузовика с гумпомощью

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированный Донбасс еще четыре грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы США.

Сообщается, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали 4 грузовика с 80 тоннами песка от Красного Креста. Также сообщается, что за минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 47,8 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 10610 человек и 1190 транспортных средств;

"Марьинка" - 10600 человек и 1830 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9670 человек и 1780 транспортных средств;

"Гнутово" - 4520 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12450 человек.

Отметим, сегодня утром на пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/20.