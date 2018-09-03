В Минздраве напомнили о необходимости прививок для посещения школ и детских садов

Невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады.

Соответствующее напоминание органам местной власти отправили Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки Украины, говорится на странице Минздрава в Facebook.

Согласно закону, посещать государственные учреждения образования могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок или, если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").

"Если у вашего ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача, когда проходит обязательный профилактический осмотр. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического заведения", - говорится в сообщении.