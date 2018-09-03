Боевики за сутки совершили 38 обстрелов позиций сил ООС

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 12 сентября, двое украинских военнослужащих были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики 38 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино" - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединский из минометов 82-го калибра, а защитников Крымского, Новотошковское и Лебединского - с вооружения боевой машины пехоты.

По данным разведки, в течение суток один боевик уничтожен, пятеро ранены.