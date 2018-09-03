В Сватовском районе в честь бойца ВСУ установят мемориальную доску

Решение об установке мемориальной доски принято во время работы очередной сессии районного совета, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Депутаты единогласно проголосовали предоставить разрешение на установку мемориальной доски Рыбальченко Александру Николаевичу, уроженцу села Коржовое (Петровка), который 1 февраля 2018 года подорвался на растяжке под Мариуполем во время военной службы.

Мемориальную доску планируется установить на здании учебно-воспитательного комплекса «Петровская школа I-III ступеней дошкольное учебное заведение».

Указом Президента Украины от 6 апреля 2018 № 98/2018 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга младший сержант Александр Рыбальченко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).