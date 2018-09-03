Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 46 тыс. человек

За минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 46 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. В очередях утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 10560 человек и 1190 транспортных средств;

"Марьинка" - 9830 человек и 1820 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9070 человек и 1640 транспортных средств;

"Гнутово" - 4215 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12420 человек.