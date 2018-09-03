Боевики 33 раза открывали огонь по позициям ООС

В результате боевых действий в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе 11 сентября четверо военнослужащих были ранены, один из них от полученных тяжелых ранений скончался. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики за сутки 33 раза открывали огонь по позициям ООС, при этом дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино", - сообщают в ООС.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены двое и ранены пятеро боевиков.

Кроме того, боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм позиции ООС вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра - около Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.