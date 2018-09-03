Боевики за день 9 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 11 сентября 2018 года, ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, по состоянию на 18 часов на Донбассе зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков. Боевики обстреливали позиции ООС из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов. При этом, отмечается, что запрещенного Минском вооружения боевики не применяли.

Сообщается, что под обстрелами боевиков оказались украинские позиции в районе Крымского, Золотого, Катериновки, Новолуганского, Шумов, Гнутово и Водяного.

"В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих объединенных сил были ранены. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - отмечают в штабе.