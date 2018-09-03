Пророссийские боевики на Донбассе не допустили наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу в Верхнешироковском, Южной Ломуватке и Хрустальном.

Об этом со ссылкой на украиском сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать нарушения боевиками минских договоренностей. В частности, 7 сентября, миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе обстрел Майорска, в результате которого была повреждена квартира в 5-ти этажном доме.

Кроме того, вчера миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором сообщается о размещении "Градов" в оккупированном Хрустальном.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. 8 и 9 сентября боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Верхнешироковское, Южная Ломоватка и Хрустальный", - говорится в сообщении.