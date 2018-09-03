» » На Донбассе в результате обстрела пострадал военный

На Донбассе в результате обстрела пострадал военный

Вчера, 13:03 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 11 сентября 2018 года, вследствие обстрела пострадал украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, по состоянию на 11 часов на Донбассе уже зафиксировано восемь прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В ходе обстрелов боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы.

Так, сегодня были обстреляны Каменка, Широкино, Катериновка, Шумы, Золотое и Крымское.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где наш защитник получает квалифицированную врачебно-сестринскую помощь", - сообщил Гуцуляк.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:36

На КПВВ Марьинка при получении взятки задержан руководитель спецподразделения «Фантом»

Вчера, 18:31

Боевики за день 9 раз обстреливали силы ООС

Вчера, 18:05

НАПК: Денисова не задекларировала более 23 миллионов

Вчера, 17:07

Пенсионер стал жертвой мошенников при продлении пропуска в «ДНР»

Вчера, 16:07

В Попасной у забора ГСЧС нашли минометный снаряд

Вчера, 15:36

Военного, который пьяным въехал огневой установкой в лес, обязали заплатить 3,9 миллиона

Вчера, 13:58

Миссия ОБСЕ зафиксировала "Грады" в оккупированном Хрустальном

Вчера, 13:03

На Донбассе в результате обстрела пострадал военный

Вчера, 12:40

На Луганщине на ремонт пищеблоков в детсадах потратят почти 1,5 млн грн

Вчера, 11:55

На КПВВ «Майорск» умер пожилой мужчина

Вчера, 10:51

Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Вчера, 10:38

ЛНРовцы перевели автомобильный пункт пропуска «Изварино» «в режим ограниченного пропуска»

Новости Украины:

Вчера, 17:50

США в очередной раз призывает РФ прекратить преследовать крымчан

Вчера, 16:58

На Херсонщине обеззаразили более 200 км дорог

Вчера, 16:09

Следком РФ обвинил украинца в запугивании россиян во время выборов

Вчера, 14:39

Суд установил для НАБУ срок в 2 месяца для завершения дела Злочевского

Вчера, 13:53

Представитель ОБСЕ посетил шесть украинских заложников в Донецке

Вчера, 12:47

В Бердянске у отдыхающего заподозрили холеру

Вчера, 12:42

Украину посетит посол США по вопросам религиозной свободы

Вчера, 11:38

Сенцову трудно вставать с кровати

Вчера, 10:49

Виктор Чернат – на кривых в объезд Закона: как украсть Седьмой километр

Вчера, 10:33

Сборная Украины вошла в пятерку непобедимых команд в рамках Лиги наций

Вчера, 10:01

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков

Вчера, 09:57

В полиции уточнили: погибший спецназовец не был сотрудником Нацгвардии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 