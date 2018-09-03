На Донбассе в результате обстрела пострадал военный

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 11 сентября 2018 года, вследствие обстрела пострадал украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, по состоянию на 11 часов на Донбассе уже зафиксировано восемь прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В ходе обстрелов боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы.

Так, сегодня были обстреляны Каменка, Широкино, Катериновка, Шумы, Золотое и Крымское.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где наш защитник получает квалифицированную врачебно-сестринскую помощь", - сообщил Гуцуляк.