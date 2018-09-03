На Луганщине на ремонт пищеблоков в детсадах потратят почти 1,5 млн грн

В Кременной восстанавливают пищеблоки в дошкольных учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, из районного бюджета на капитальные ремонты зданий пищеблоков детских садов «Березка», «Малыш», «Звездочка» и Кудряшовского детского учреждения «Рябинушка» выделено более 1 млн 360 тыс. грн. Ход ремонтных работ проверяет руководство района, посещая садики.

Всего в Кременском районе, как отметили в пресс-службе, действуют 8 учреждений дошкольного образования и 12 групп кратковременного пребывания в составе заведений общего среднего образования.