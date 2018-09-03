На КПВВ «Майорск» умер пожилой мужчина

При пересечении линии разграничения в Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» сегодня, 11 сентября, умер 81-летний мужчина.

Мужчина сегодня утром вместе с женой пытался попасть с неподконтрольной украинским властям территории на подконтрольную. Утром, когда очередей на КПВВ еще не было, ему вдруг стало плохо. Известно, что он болел сахарным диабетом.

Умер мужчина внезапно, предварительно – от острой сердечной недостаточности.