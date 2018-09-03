Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова. Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в своем Тwitter.

Она отметила, что Балух голодает 177 дней, а Сенцов - 121 день.

"177 дней голодает Владимир Балух. 121 - Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ для их освобождения", - говорится в сообщении.