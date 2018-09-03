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На Луганщине на растяжке подорвался местный житель

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине на растяжке подорвался местный житель55-летний житель пгт. Станица Луганская подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно растяжке. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

По информации правоохранителей, в 12.05 в Станично-Луганский отдела полиции поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний муж, еще в 7 часов утра ушел на прогулку и до настоящего времени не вернулся.

На поиски мужчины были ориентированы личный состав Станично-Луганского отдела полиции и приданные силы. Уже через несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашевская-Нова, в зарослях обнаружили тело мужчины.

После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. При осмотре на теле было обнаружено мино-взрывные травмы, от которых вероятно и погиб человек.


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