За сутки в зоне ООС зафиксировано 24 обстрела

За прошедшие сутки, 10 сентября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, при этом трижды применив запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Пивденное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра – вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено, четверо ранены.