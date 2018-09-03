Россиянин попросил убежища в Украине

На участке отдела пограничной службы «Золочев» на Харьковщине сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу Украины и в дальнейшем попросил убежища в нашей стране, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина 1994 года рождения сразу как он пересек государственную границу. В ходе выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ.

Именно поэтому, для сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца. На данный момент, после завершения всех процессуальных процедур, гражданин РФ передано представителям Миграционной службы Украины.