На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 9 сентября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера боевики на Донбассе 25 раз обстреливали позиции украинских военных. В частности, 5 обстрелов зафиксировано на Луганском направлении и 20 - на Донецком. Украинские военные несколько раз открывали огонь в ответ.

"Боевых потерь в течение минувших суток в составе подразделений объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, по состоянию на утро 10 сентября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.