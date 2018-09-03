ЦИК упростил процедуру голосования для переселенцев

Центральной избирательной комиссией упрощена процедура временного изменения места голосования для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теперь, в случае если избиратели - внутренне перемещенные лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума.

Стоит заметить, что до принятия этого постановления, такую ​​возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, в то же время внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях ранее должны были прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.