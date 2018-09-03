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В России заявили о задержании якобы работавшего на СБУ террориста ИГ

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

Федеральная служба безопасности России задержала участника террористической организации "Исламское государство", который якобы работал на Службу безопасности Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что ФСБ задержала уроженца Дагестана Меджида Магомедова, который является членом ИГ. На допросе он заявил, что якобы украинские спецслужбы снабжают террористов информацией и оружием.

По словам задержанного, он якобы посещал Украину для встреч с эмиссарами ИГ, которые свели его с представителями СБУ.

"Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", - говорится в сообщении.

При задержании у него якобы изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет с глушителем и боеприпасы. Магомедов также заявил, что спецслужбы Украины "оказывают помощь боевикам ИГ, финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов в России". Кроме того, СБУ якобы использует террористов для "устранения лидеров ЛНР и ДНР".


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