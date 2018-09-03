На Луганщине приостановлено действие 23 лицензий на право торговли алкоголем и табаком за продажу алкоголя несовершеннолетним

За январь-август текущего года казна Луганской области пополнилась на 9 млн 713 тыс. гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 209,6 тыс. грн больше фактических поступлений за январь-август 2017 года. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

По состоянию на 1 сентября 2018 года на Луганщине осуществляют деятельность 1320 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В январе - августе 2018 года выдано 2279 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за 8 месяцев текущего года приостановлено действие 84 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 311 лицензий, из которых 23 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.