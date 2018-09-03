Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 32 тыс. человек

Пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 6 сентября 2018 года, пересекли 31,9 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ "Станица Луганская", в котором сегодня завершаются ремонтные работы, открылись осеннего согласно графику и работают в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 10/20.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 31,9 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9920 человек и 1170 транспортных средств;

"Марьинка" - 9820 лиц и 1950 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8330 человек и 1600 транспортных средств;

"Гнутово" - 3920 человек и 890 транспортных средств.