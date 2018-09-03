На юге Херсонской области объявили эвакуацию в связи с загрязнением в Крыму

На юге Херсонской области объявлена эвакуация в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной администрации.

Сообщается, что для предотвращения негативных последствий загрязнения воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове на юге Херсонской области приостанавливают работу школ и детсадов, а детей эвакуируют в оздоровительные лагеря.

Кроме того, приостановлен пропуск на пунктах "Каланчак" и "Чаплинка" в сторону Крыма.