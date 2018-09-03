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На Луганщине посчитали классы с инклюзивной формой обучения

Сегодня, 17:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области функционирует 101 класс с инклюзивной формой обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, с 1 сентября для детей с особыми образовательными потребностями созданы условия в 54 учреждениях общего среднего образования. В Северодонецке таких учреждений 13, в Попаснянском районе – 12, Лисичанске – 9, Рубежном – 3, Сватовском и Старобельском районе – по 3, Беловодской и Белокуракинской ОТГ – по 2, Меловском районе – 2, Кременском, Новоайдарском, Станично-Луганском районах и Троицком ОТГ по одному.

В 14 учреждениях дошкольного образования работают специальные группы для детей с задержкой психического развития – Северодонецк (7) и Рубежное (2), для детей с нарушением зрения – Лисичанск (3) и Рубежное (1).

Кроме того, в Северодонецке функционируют 3 специальных класса, в которых учатся 22 школьника с особыми образовательными потребностями.

«Для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью наравне с другими лицами первые этажи 131 учреждения общего среднего образования (46,6%) и 10 учебных заведений областной коммунальной собственности (91%) оснащены пандусами. Такие же условия созданы в 7 опорных школах. Также в 211 учреждениях общего среднего образования установлены кнопки вызова (75%)», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 сентября в области работают 6 инклюзивных ресурсных центра в трех городах областного значения (Лисичанск, Рубежное, Северодонецк) и трех районах (Попаснянский, Старобельский, Станично-Луганский). По информации ЛугОВГА, на оснащение кабинетов из государственного бюджета предоставлена ​​субвенция в сумме 3 526,4 тыс. грн.


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