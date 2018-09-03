МИД подготовил перечень необходимых мер для прекращения договора о дружбе с РФ

МИД подготовил перечень необходимых мер для прекращения договора о дружбе с РФСегодня, 16:41
Украина до 30 сентября текущего года сообщит Российской Федерации о непродлении договора о дружбе.
Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.
По словам главы государства, на данный момент Министерство иностранных дел Украины подготовило перечень необходимых мер для прекращения договора о дружбе с РФ.
"Выполняя мое поручение МИД подготовил перечень мер о прекращении договора о дружбе, партнерстве с РФ и в ближайшее время, в этом месяце, до 30 сентября, будет сообщение РФ о непродлении договора, прекращении его действия", - заявил он.