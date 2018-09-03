Тука: Украина заплатила бы за живого Захарченко не один миллион долларов

Убийство главаря «ДНР» Александра Захарченко не выгодно Украине и за него живого Киев заплатил не один миллион долларов.

Об этом в интервью «Фактам» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Хотел бы, чтобы все произошло, как с Бабченко. Чтобы вышел глава СБУ Грицак, похлопал его по плечу, снял с головы черный мешок: «О, Захар. Отправляйся в следственный изолятор СБУ». Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал», – отметил он.