С 8 сентября представитель ОБСЕ начнет посещение тюрем на неподконтрольном Донбассе

С 8 сентября координатор ОБСЕ Тони Фриш должен посетить тюрьмы на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и встретиться с украинцами, которых удерживают там.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

«С 8 сентября, по нашему требованию, мы оказывали давление несколько месяцев, координатор ОБСЕ Тони Фриш отправится на оккупированные территории, где якобы он должен посетить тюрьмы и увидеть наших заложников. Ребята, которые годами не имеют права на звонок семье, права на переписку, права на посылку. Мы требуем, чтобы представители ОБСЕ встретились с нашими военными – мы знаем, что их содержат в Донецке и Луганске. Больше всего тревожит ситуация по Луганску – там есть военные по которым вообще никакой не было информации», – сообщила она.