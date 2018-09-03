» » ЛНРовцы продлили срок «службы» власти

ЛНРовцы продлили срок «службы» власти

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

"Депутаты" фейкового "народного совета" "ЛНР" приняли "закон" "О внесении изменений во Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики", пишут сепаратистские СМИ.

"Закон" предусматривает изменение названия самого "закона". Теперь он будет называться "Конституция Луганской Народной Республики".

Принятым "законом" предусмотрено увеличение срока "полномочий" "республиканского" главаря и "депутатов" "народного совета" с четырех до пяти лет.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:02

Оккупанты на Донбассе экстренно готовятся действовать в условиях техногенной катастрофы

Сегодня, 17:15

На Луганщине посчитали классы с инклюзивной формой обучения

Сегодня, 16:41

МИД подготовил перечень необходимых мер для прекращения договора о дружбе с РФ

Сегодня, 16:30

Тука: Украина заплатила бы за живого Захарченко не один миллион долларов

Сегодня, 15:49

С 8 сентября представитель ОБСЕ начнет посещение тюрем на неподконтрольном Донбассе

Сегодня, 15:05

В Брянке боевик «ЛНР» застрелился, проверяя на прочность бронежилет

Сегодня, 14:15

Сурай: Луганщина готова к зиме на 80%

Сегодня, 13:47

ЛНРовцы продлили срок «службы» власти

Сегодня, 13:35

Нардепы уравняли права женщин и мужчин, служащих в ВСУ

Сегодня, 12:32

В селе Лоскутовка вследствие пожара пострадали женщина и ребенок

Сегодня, 12:26

ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе за пределами линий отвода

Сегодня, 12:09

В ОРДЛО снова решили проводить «выборы»

Новости Украины:

Сегодня, 18:03

В РФ Сенцова сочли «вполне здоровым» после 115 дней голодовки

Сегодня, 17:48

В Киеве горит гипермаркет "Эпицентр"

Сегодня, 17:16

Минфин: Владельцев «евроблях» не устроили новые ставки растаможки авто

Сегодня, 16:41

МИД подготовил перечень необходимых мер для прекращения договора о дружбе с РФ

Сегодня, 16:39

В Киеве из-за шестиметрового Буратино перекроют ряд улиц

Сегодня, 16:29

В Одессе в больнице избили четырех врачей

Сегодня, 15:59

Херсонская область готова принять детей, пострадавших от выбросов в Армянске

Сегодня, 15:51

В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли уже почти 9 тыс. хасидов

Сегодня, 14:59

В Украине определили список патриотических фильмов, которые получат господдержку

Сегодня, 14:10

Рада решила криминализировать незаконное пересечение границы россиянами

Сегодня, 12:42

В Польше предъявили обвинения российскому шпиону

Сегодня, 12:29

Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 