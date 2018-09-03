ЛНРовцы продлили срок «службы» власти

"Депутаты" фейкового "народного совета" "ЛНР" приняли "закон" "О внесении изменений во Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики", пишут сепаратистские СМИ.

"Закон" предусматривает изменение названия самого "закона". Теперь он будет называться "Конституция Луганской Народной Республики".

Принятым "законом" предусмотрено увеличение срока "полномочий" "республиканского" главаря и "депутатов" "народного совета" с четырех до пяти лет.