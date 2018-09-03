Нардепы уравняли права женщин и мужчин, служащих в ВСУ

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №6109 проголосовали 247 народных депутатов.

Законом внесены изменения в ряд положений Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и пункт 269 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины.

Этими изменениями и дополнениями предоставлено лицам обоего пола равные возможности по заключению контракта на прохождение военной службы, определив, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Законом также закреплен принцип, согласно которому женщины должны проходить военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Законом отменены ограничения при назначении военнослужащих-женщин в суточный наряд, отправление в командировку и освобождение от прохождения сборов.

Закон принят с технико-юридическими правками.