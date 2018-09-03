В селе Лоскутовка вследствие пожара пострадали женщина и ребенок

В селе Лоскутовка Попаснянского района произошло возгорание дома 5 сентября в 15.00.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Огонь перекинулся на соседние дачные и нежилые дома и хозяйственные постройки. В 23.10 пожар ликвидирован. В результате пожара повреждены 5 домов. Женщину с сердечным приступом госпитализировали в больницу Лисичанска.

Несовершеннолетний мальчик, который выбил стекло и спасал имущество, получил порезы рук. Ребенку оказана медицинская помощь без госпитализации.

По словам очевидцев, пожар начался с сеновала. Причина возгорания устанавливается специалистами ГСЧС. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.